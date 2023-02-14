台下周一起　開放港澳居民赴台自由行

台灣陸委會副主委梁文傑周二（14日）在記者會上表示，配合中央流行疫情指揮中心自下周一（20日）進一步放寬防疫管制措施，經綜合評估，將自同日上午9時起恢復港澳居民赴台申請，疫情期間實施的港澳居民入境管制措施將取消。

梁文傑表示，考慮台灣疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，台灣下周一起恢復受理港澳居民網絡申請臨時停留許可（網簽）。符合資格者可透過網簽方式申請赴台，或事先到內政部移民署「境外人士線上申辦系統」申請入出境證。由於疫情期間實施的港澳居民入境管制措施均將取消，港澳居民已可申請網簽或雲端停留赴台，去年11月7日專案開放以團體方式赴台觀光措施不再辦理，回歸常態申請。梁文傑又表示，針對港澳人士赴台，相關申請許可條件的規定一切如舊，台方並無新增規定。

台灣已開放部分港澳人士入境，包括台灣人或持居留證者的港澳籍配偶及親屬，港澳籍配偶及親屬赴台探病、奔喪，商務活動，大專院校及高中學生，國際醫療人員，赴台就業，宗教活動以及團體觀光。目前一般旅客赴台毋須提供核酸檢測證明，但需進行7天自主防疫，自主防疫期間如有症狀需自我篩檢。