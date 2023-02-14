初選案區諾軒續作供　指戴耀廷稱取過半議席作大殺傷力憲制武器

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，案件交高院審理。16人不認罪，今（14日）續移師至西九龍法院受審。被告之一的區諾軒繼續以控方證人身份作供，披露籌辦初選細節。他說與戴耀廷等人的飯局後，他便與不同政黨及政客商討，包括公民黨、黃之鋒等。區供述，由於不認為初選是綑綁議員當選後工作的計劃，故最初未對所有人談到戴的想法，即行使否決權並用作「大殺傷力憲制武器」。

區諾軒供稱，戴耀廷在2020年1月的飯局中，曾提及民主派若取得過半議席，便可以透過2次否決財政預算案，促使立法會解散，行政長官下台。席間李永達建議找團體「民主動力」處理初選行政工作，亦建議區做協調者，與戴共同推動初選；區答應。區續稱，當時與會者其中一個分歧，是應該用民調抑或公民投票方式舉行。其中李永達及李卓人認為不同意用公民投票，因其使用資源較多、代價高，尤其不知其他政治團體是否願意參加。

區憶述，同年2月至3月，他和戴開始接觸有意參與立會選舉的民主派。首先是在梁家傑牽引下，他們到公民黨總部解說初選事宜。出席者包括余若薇、陳淑莊和譚文豪。其中陳淑莊對戴的願景有保留，陳說公民黨欲讓林瑞華參與功能組別，因涉及界別利益，對否決財政預算案上有較大困難。另外，因公民黨認為電子投票或有利較激進候選人，故對此投票手法有保留。之後，他分別再與黃之鋒、梁晃維、黃子悅及朱凱迪討論初選。其中黃之鋒知道區即將到海外留學，以朋友身份反對他辦初選，其他人則沒有表態是否贊成。據他所知，戴曾與民主黨、張可森、鄒家成等會面商議。

案件編號：HCCC 69/2022