打鼓嶺堆填區發出惡臭　區議員怒斥：優化措施聽咗12年冇改善

打鼓嶺堆填區發出惡臭，兼且影響衞生。北區區議會今日（14日）討論相關事宜，會上多名區議員批評堆填區臭味問題嚴重，有區議員直斥「優化措施聽咗12年」，指12年來臭味及衞生問題毫無改善，又質疑政府指「合乎國家標準」的說法，促請政府成立專責小組處理事件。政府回應稱，當局已增加人手清潔堆填區一帶，又承諾會後會落區視察。

該堆填區接近民居，身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的議員陳月明表示，經常收到居民投訴臭味問題，又稱深港兩地居民同樣指有臭味，不滿局方指符合標準的說法。身兼沙頭角區鄉事委員會主席的北區區議會副主席李冠洪同樣批評臭味問題，指政府提出的優化措施如提前蓋上潔淨泥土成效，斥「優化措施聽咗12年」，但「今時今日都係臭」，認為要解決衞生問題，最重要是處理污水理和蓋好垃圾要針對源頭，又不滿環境保護署沒派員與社區人士溝通，促請當局成立專責小組探討改善措施，重申明白堆填區一定要有，但要求政府做好相關工作。

環保署助理署長張偉雄回應指該環正安排與地區人士會面，又指當局已在堆田區一帶增加人手清潔，承諾會後會落區視察。