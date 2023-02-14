加拿大抵港重型機器藏百公斤冰毒　市值5,700萬元一男子被捕

執法部門於赤鱲角香港國際機場貨運站，根據風險評估及情報分析，抽查一件於1月21日由加拿大抵港，報稱為約1.7噸重的重型工業用機器銑床。人員檢查清關文件，發現加拿大出口商為首次付運空運貨物，本地進口商亦是首次由加拿大進口大型機器。另外，貨物發票內容及格式粗疏，相關產品型號、規格俱無列出，加上機器價值約10萬港元，寄件人僅以普通膠紙包裝，並無其他保護措施，情況惹人懷疑。

人員拆開包裝檢查，發現機器有強烈油漆味，相信機器並非全新，在近期曾經重新上油。經比對相關機器型號資料，人員發現銑床內多個重要部件被拆走，相信不能正常運作。人員透過X光檢查，發現機器內部並無正常部件，相反擺放大量形狀、密度不一的可疑物品，懷疑被人掏空藏毒。在消防處協助下，執法部門以工具拆開銑床外殼，移除重重金屬板及被注入的瀝青，最終在機器內起出約100公斤懷疑「冰」毒，市值約5,700萬港元。

執法部門經跟進調查，在機場貨運站拘捕一名34歲物流公司男職員，相信他收到委託提貨存倉，被捕男子現已獲准保釋候查。人員進一步比對貨物文件資料，並對涉案公司背景調查，發現銑床由內地一物流公司透過社交平台，委託本地一物流公司收貨，並送往馬鞍山一個存放二手書的租借貨櫃，有理由相信該地址並非真正收貨地址。而發票上列出的公司及地址亦分別屬於兩間正當公司，相信有關資料被人利用，以圖混淆視聽逃避追查。

販毒集團在過程中利用中港兩地運輸鏈，自己卻從未現身參與其中，執法部門將繼續留意國際販毒趨勢，不時調整策略，並加強與各地執法部門交流，加大打擊販毒活動力度。呼籲物流業界留意來歷不明的客戶，如遇上可疑情況，應盡快向執法部門舉報。