院舍人力資源報告需時18個月　議員斥報告冚報告　行業食白果

架構和人力資源問題，預計需時18個月交出報告，有議員直指耗時太長，擔心待資源、政策批准實行前，行業處於「食白果」的狀態，更有議員斥政府「用報告冚報告」，指官員要解決問題，而非做報告。

政府擬在未來3年額外需要至少4500名護理員，惟業界青黃不接，政府遂提出「院舍輸入護理員特別計劃」，將引入7000個護理員。

社福界議員狄志遠指專家小組需用18個月時間進行研究報告，但待結束後仍要討論、申請支援、政策報告等，可見未來2年行業處於「食白果」狀態，建議政府於本年年初成立工作小組、年底推出中期報告，2024有全面報告向公眾交代，最後於施政報告中落實所有建議。

另一議員江玉歡亦對18個月的「起標價」不滿意，質疑關於安老業界的報告纍纍，指早於2009年已經講到安老照顧服務人手短缺，到現時已有十幾年，問題重重複複，當局用「用報告冚報告」，斥做完報告後政府也不處理問題，指官員要解決問題而非做報告。

勞福局副局長何啟明回應指可再「睇睇」18個月的時間，但強調報告會全面檢視在院舍為住客提供保健和康復服務的員工所須具備的技能及資歷要求，為院舍員工構建專業標準和晉升階梯，為重新檢視各項職業的工作可否重新分配，並非簡單的人力資源調查報告。