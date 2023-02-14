議員斥港鐵票價加多減少　促引入利潤對沖機制　逾250億不能加

港鐵近期事故頻生，其中去年11月13日早上，荃灣綫油麻地站更發生列車「甩門」意外。惟港鐵票價「可加可減」機制過去一直為「多加少減」，惹起社會爭議。有議員今(14日)指港鐵票價機制一直為人詬病，建議改革相關機制，改設利潤對沖機制，增幅考慮分3級。

立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣及張欣宇等人，今與運輸及物流局副局長廖振新及相關官員會面，並提交港鐵「可加可減」機制檢討建議方案。張欣宇指不需改變港鐵「可加可減」機制兩個指標，建議改為利潤對沖機制，若港鐵利潤等於或高於150億港元，便不能加價，而低於150億港元，則按比例將基本加價幅度乘以0.75、0.5及0.25，此舉能避免因容許延後加幅，可直接將營運水平直接反映在票價加幅上。

張欣宇表示，過去一段時間通過不同方式，包括街站、問卷等方式，聽取了社會各界對「A4聯盟」倡議的意見，發現市民普遍希望將港鐵利潤、服務表現同市民負擔能力上限更加簡單清晰納入票價調整機制。楊永杰亦批評票價機制一直為人詬病，更指港鐵「賺得多、加得多、壞得多」，稱若實行利潤對沖機制，不會影響港鐵盈利效益。

自兩鐵合併並採用票價調整機制以來，港鐵票價平均每年調整+1.9%，近10年來只有2021/2022年度出現減價，其餘年份均為凍結或加價，而2017年、2020年及2022年則凍結票價。