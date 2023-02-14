屯門建簡約公屋恐拖延體育館興建進度　康文署：不影響落成

政府早前落實在多區興建簡約公屋，引起社會廣泛關注。屯門將有兩個選址興建簡約公屋，其中一處為菁田邨附近的欣寶路54區地皮。不過，有地區人士在今日(14日)的區議會大會中提出關注，憂慮原本計劃興建體育館的欣寶路地皮要讓路簡約公屋，令落成期要拖足9年，惟出席會議的康文署代表就向市民大派「定心丸」，強調簡約公屋不會影響體育館落成。

屯門區議會副主席黃丹晴指，簡約公屋佔用年期為7年，再加上拆卸需時，要再興建新的體育館，可能要耗時足足9年。他關注屯門區沒有體育館，若該用地要讓路予簡約公屋，促當局與屯門區居民協調，臨時覓地再興建一個體育館。他早前曾經提出質疑，指出原本政府有計劃在欣寶路選址興建體育館，康文署兩年前曾諮詢區議員，但現時政府卻改為興建簡約公屋，事前未有諮詢過他的意見。

出席會議的康文署高級行政主任（策劃事務）羅麗珍就指，康文署的前期籌備工作一直沒停止，沒有因為簡約公屋而停下來。康文署會與相關政策局及部門保持緊密聯繫，不會讓簡約公屋的發展影響興建體育館的計劃。