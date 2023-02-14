情人節豪使千元買花博紅顏一笑　花店生意額按年升2成

適逢情人節，對不少市民而言，買花環節當然少不得。記者今日(14日)到旺角花墟視察，發現人流不算多，街道不太擠迫。現場所見，不少花舖均列出「情人節開心價」、「優惠價」，吸引市民「最後衝刺」買花束送予摯愛。有花店負責人表示，今年最受歡迎的是大紅玫瑰，至於康乃馨和蘭花，則因為剛過完農曆新年，較少人購買。大部分客人今日花費約500至800港元，加上具中度消費力的客人增加，生意額按年升2成，買花客人則大多以男性為主。有男士更豪花千元買花，只為博紅顏一笑；也有市民因防疫措施放寬，消費意欲增加。

花店總經理劉女士表示，今年消費力較高的客人減少，而具中度消費力的客人則增加，一般客人花費約500至800港元，願意花費1,000港元或以上的客人則較少，總括來說花店生意較去年增加20%。她提到，有客人預早1個多月前預訂情人節的花款，更有客人願意花3,000港元作為訂金。另外，自防疫措施放寬後，更易吸引客人買花，特別是情人節，亦有人買花送給父母；而新潮流下，有約20至30%客人為女性，有的是送予男友，也有的是買給自己，旨在增添「桃花運」。

市民馬生表示，今年預算約1,000港元買花，因應防疫措施放寬，自己都願意額外花費，而買花種類則視乎女友喜好，例如玫瑰。他以往試過提早1個月訂花，也曾即日買到心頭好。他續指，晚餐主要選擇外膳慶祝，已預早約1個月訂位，認為情人節1年只有1次，笑言餐廳價格「貴少少都可接受」。另一市民林先生則表示，今日用了約300港元買花，晚上會在家慶祝，情人節全日則預算近千元，情人節過後會計劃旅遊。至於不願上鏡的黃先生，今年則購買鮮花使了800多港元，也因為太太特別喜愛藍色，故選擇藍色鮮花氹太太高興。