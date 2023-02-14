消防聯同多部門兩日搗7個非法油站　檢60萬元柴油拘10人

消防處聯同食環署及其他執法部門，昨日(13日)及今日(14日)採取代號「烽捕」的打擊非法油站行動，期間根據情報搜集、分析及監察，在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣、屯門破獲7個非法油站，檢獲3萬公升柴油、5部油缸車及大批工具，市值約60萬港元，並以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》拘捕6男4女(23至71歲)。消防處會考慮暫停涉事車輛的消防牌照，並向法庭申請充公3萬公升柴油。

今次破獲的非法油站當中，其中3個集中在荔枝角達洋路。消防處表示，同一道路上的非法油站會帶來更大火警危險，加上現場放置大量枱、櫈和太陽傘等雜物，產生的油污會影響道路使用者的安全，因此聯同食環署執法。

而昨日在達洋路扣查4輛危險品車輛，其中一輛懷疑違反發牌條件和消防安全規定，消防已檢走相關柴油，至於食環署亦發出17張移除障礙物通知書，並移走逾1公噸雜物。另外，今日凌晨約3時，人員在長沙灣副食品市場破獲一個只在凌晨運作的非法油站，相信其經營時段是遷就運輸業界車輛，同時逃避執法。行動中檢獲超過3,500公升柴油、儲存缸及入油工具。