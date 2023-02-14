89%基建公司面對人力資源不足　工人老齡化成主因

香港未來將有多項大型基建及發展區動工，急需建造業人手。香港建造商會今日（14日）發表建造業營商指數調查報告，結果發現業界對於行業前景及香港經濟前景均有信心，長遠來說10分最高，可達7.4分及7分。但業界現時仍面對多項難題，有89%公司稱主要問題為人力資源不足。香港建造商會會長林健榮表示，雖然目前業界已積極採用組裝合成法(MIC)等科技去紓緩人手問題，以MIC為例每個項目可節省60%至70%人手，惟非全部工程均能用科技取代人手，移民潮、工人老齡化、年輕人少入行等帶來的衝擊仍難以解決。

香港建造商會於去年11月16日至12月19日進行調查，共向253間公司發出問卷，回應率為49%。其中對於建造業前景的評分，以10分為滿分，短、中、長期的平均分數分別為6.8、7.2及7.4分；而就香港整體經濟前景，短、中、長期的平均分數分別為5.9、6.6及7分。香港教育大學香港研究學院研究統籌主任李家文表示，比較過去5年的數據，今次調查的數據大部分均創歷年新高，反映業界對行業及未來經濟前景感樂觀。

至於業界面對的困難，調查結果依次為人力資源、建築物料價格上漲和建築材料供應不穩定，分別達89%、72%及58%。在人力資源問題上，86%受訪者表示工人老齡化是當前最主要面對的人力資源問題，其次為工資上調，佔76%；技術人員不足佔74%；管理人員不足則佔73%。

林健榮表示，調查結果符合預期，不過對於人力資源不足問題，他認為涉及人手錯配，部分工種極之短缺，包括釘板、鋪設電器、冷氣工等，均有約10 幾%至20%的短缺；而工人老齡化問題亦非常嚴重，業界現時有約40幾%至50%的工人超過50歲或以上；加上近年移民潮、年輕人少入行等衝擊，業界需要利用科技以減少倚賴工人。至於輸入外勞，他稱過往亦有補充勞工計劃，惟申請約需6至9個月時間，故他認為不可以單靠外勞，並促請政府在未來的基建項目規劃時開始接受統一申請外勞配額，以加快外勞到港工作。