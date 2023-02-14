本港去年錄70048宗罪案　較前年升8.7%　詐騙案佔4成

去年整體治安惡化。執法部門今日(14日)向立法會保安事務委員會匯報2022年香港治安情況，在2022年，全港共錄70,048宗案件，較2021年增加5,620宗，升幅達8.7%，主要由於詐騙案增加8,000多宗，其次是涉及三合會相關罪行及勒索案，分別錄得35%及15%的升幅。

報告指，去年的詐騙案有27,923宗，佔整體罪案4成，較2021年升4成半，當中7成涉及網上騙案，金額涉48億港元，升幅來自網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，分別錄得4成至1.8倍的升幅。反詐騙協調中心成功攔截超過13億港元騙款。

至於三合會相關罪行，則錄得2,554宗，較2021年上升660宗，升幅近35%，主要來自詐騙，涉三合會的詐騙升514宗。嚴重賭博罪行升90宗，偷車升68宗，操控賣淫案件升59宗。部門稱一直密切注意三合會相關的非法活動，又指當局留意到三合會份子操控賣淫及參與詐騙，拘捕超過200人，及偵破超過300宗騙案。此外，勒索案也錄得上升，有1,862宗，升幅為15%，升幅主要來自佔77%的裸聊勒索案，新增243宗，學生是最大多數的受害群組，6成受害人為30歲以下。至於錄得下跌的罪案，則涉及行劫及爆竊案、性罪行及嚴重毒品案等。