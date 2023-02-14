理大將加大創科培訓　中國歷史及文化成必修科目

近年對創科人力資源需求大增，香港理工大學校長滕錦光今日(14日)向傳媒表示，大學未來發展將目標在應用研究及創新創業方面的發展，並在2022年起改革課程，在大學本科教育必修課程中加入「人工智慧及數據分析」、「創新及創業」，以及為加強學生認識國情，增加「中國歷史及文化」作為必修科。

滕錦光同時指出，已計劃擴建及翻新校園的部分設施，提供更多學習空間給學生，當中包括在何文田校園及九龍塘宿舍新增合共約3,000個宿位，宿舍預計分別在2027年及2028年底前完工。而負責校園發展及設施管理的副校長黃煜新指，就北部都會區及河套區的科研教學用地，校方已積極向政府提供意見，期望做到校區科研塔訓，學生亦能在區內企業實習及就業。

另外，理大又指現時已初步推行國安教育課程，學生普遍認為課程難度不高，因此課程推行未見出現問題。而校方亦一直有討論應否保留出入校園的閘機，有學生代表支持重新開放校園，但有教師關注未有閘機前的嚴重偷竊問題，校方須全面考慮校園保安情況再作安排。