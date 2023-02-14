喵坊廠房用地6月底完約　環署擬招承辦商　續回收紙包盒

全港唯一紙包盒的回收廠「Mil Mill 喵坊」，其元朗廠房用地不獲香港科技園公司續約，其後僅獲延長租約半年至6月30日，變相紙包盒於7月便無回收出路。環保署今日(14日)表示，正計劃於今年第1季推出紙包飲品盒回收處理服務合約，以公開招標的形式，聘請回收承辦商承接回收紙包盒。

該署指，招標合約批出後，今年7月1日起處理所有在「綠在區區」設施收集的紙包飲品盒，會由環保署負責把紙包飲品盒運送至承辦商的工場，而承辦商只需負責回收及處理。署方又稱，過去數月一直與業界研究及探討回收處理紙包飲品盒的不同方式、成本效益及技術要求，為回收紙包飲品盒尋求更多出路。

另外，環境及生態局早前已公布將把紙包飲品盒與塑膠飲料容器一起納入正籌備推展的生產者責任計劃，要求飲品供應商為這兩類飲品包裝日後的收集和回收負起環保責任，計劃今年內向立法會提交條例草案。而屯門環保園正興建的大型現代化紙漿生產設施，預計可於2025年開始運作，屆時亦可以透過該紙漿生產設施處理本地收集的紙包飲品盒。