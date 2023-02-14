持牌電台電視台設新規定　每周須播至少30分鐘國民教育相關節目

政府今日(14日)公布本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討結果，認為各持牌機構在牌照首6年大致能遵守各項監管規定，而行政長官會同行政會議已接納通訊事務管理局提出的建議，包括接納3家本地免費電視節目服務持牌機構及2家聲音廣播持牌機構餘下6年有效期的投資計劃；持牌機構須在「時事節目」類別每周播放額外至少30分鐘關於國民教育、國民身份認同和正確認識《港區國安法》的節目；及取消指定播放節目須「完全屬香港本地製作」的規定等。

持牌電視台每周播放「青年人節目」的時數須增加一倍，每周兒童節目的總廣播時數就減半至14小時。另外，容許持牌電台可偏離所訂的6年投資計劃，但累計總投資額與承諾投資額相差不得多於10%。如差額超過10%，持牌機構須事先取得通訊局批准。英語電台頻道須提供英語廣播總時數的比例，由不少於80%下調至不少於55%。

通訊局亦已評核各持牌機構就遵守相關法例、牌照條件及業務守則等表現的紀錄，認為各持牌機構在牌照首6年大致能遵守各項監管規定。