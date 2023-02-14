長聯收集長者預算案意見　大部分人盼發放1萬元現金津貼

新一份財政預算案將於月內發表。明愛長者聯會於上月16日至上周三(2月8日)期間，在明愛安老服務旗下39間長者服務單位，收集200多位長者對預算案的意見。調查發現，長者的主要期望可分為4大範疇，包括增加醫療券、牙科津貼、電費補貼，以及發放1萬港元現金津貼。

其中，患有手腕神經疾病的89歲劉婆婆，坦言公營醫療對其病況沒有太大幫助，她只能光顧私家醫生，惟經過5次的中西醫治療後，已使用了1,330港元醫療券。她認為對於受長期病患困擾的長者而言，只有2,000港元的醫療券，未能解決患者治療上的需要。照顧者張伯則建議，政府可以現金形式一次性發放1萬港元，讓照顧者購買復康用品，方便照顧長者。

明愛長者聯會指出，現時西醫每次診金約390港元，面對私營醫療費不斷增加，2,000港元醫療券只能應付約5次診治，故組織期望新一份預算案中，政府可直接增加醫療券金額至每年3,000港元；另亦期望政府提供牙醫、電費補貼，甚或繼續向市民派放1萬港元津貼，並以現金形式領取，能刺激消費之餘，亦可紓緩疫情下市民面對的經濟壓力。