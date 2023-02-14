寒冷警告生效 18間臨時避寒中心續開放
2023年02月14日 17:33
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各區18間臨時避寒中心繼續開放。
寒冷天氣警告現正生效，民政事務總署今日(14日)表示，已開放各區18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，並會在寒冷警告持續生效期間繼續開放。
為確保入住臨時避寒中心的人士在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。
18間臨時避寒中心地址如下
港島區：
堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓1樓
銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
奇力灣華貴邨華貴社區中心
灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心
深水埗昌新里1號南昌社區中心
慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心
油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
粉嶺祥華邨祥華社區會堂
將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門湖山路101號湖山路社區會堂
元朗朗屏邨朗屏社區會堂