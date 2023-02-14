大灣區航空台北線下月加開周二三航班　一星期飛足7日

台灣下周一(20日)起恢復讓港澳旅客自由行訪台，一眾航空公司最受惠。由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空於去年12月起開始營運往返香港及台北航線，該公司表示台灣復辦港澳自由行消息一出後，其官網關於台北機票的搜尋量顯著上升，而下月1日起其台北航線將增加逢周二及逢周三的來回航班，屆時一星期七日都有航班返往。

現時大灣區航空由香港往返台北的航班每星期有5對。逢周日一，早上8時55飛往台北，同日早上11時45分啟程回港；逢周四五六則為夜機，晚上6時10分飛台北，同晚9時啟程回港。大灣區航空表示，周二三增加的每日1對航班，營運時間與周日一的航班一樣，同樣早機去，中午機返。除加密台北線班次外，大灣區航空爭取於今年7月加密往返香港及東京成田航線的班次，其第4輛飛機亦將於今年中抵港，屆時將盡快開通香港往返北京，或香港往返上海的新航線。

大灣區航空日前推出3,000港元兩套來回機票優惠吸客，至今售出250套，形容成績理想，合乎預期。未來該公司會繼續做好品牌推廣，並考慮推出商務艙機票優惠，搶佔商務旅客客源。另外，配合港府對外宣傳香港，大灣區航空計劃今年5月向海外旅客派機票，受惠對象預料包括泰國、台灣、日本及南韓等地，詳情最快本月底聯同香港機場管理局公布。至於港府正研究於本港機場實施一地兩檢，好讓本港航點版圖擴至沒有港澳旅客清關設施的內地二線及三線城市機場。大灣區航空行政總裁許漢忠表示，本港機場正發展第3跑道系統，有條件於新航站樓內實施一地兩檢。他指，假若本港機場實施一地兩檢，初期可聯同以旅遊為主的內地二線及三線城市機場，例如雲南麗江。