有線結束收費電視業務 因串流影視平台崛起？
2023年02月14日 17:48
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新媒體尤其是串流影視平台的崛起令市民近年愈來愈少收看電視節目，新冠疫情又重創香港經濟，卒之令有線寬頻(01097)結束接近30年的收費電視業務，可以說是新世界發展(00017)主席鄭家純2021年「坐正」擔任有線主席之後的最重要動作。
九龍倉集團(00004)2017年4月「Cut有線」賣盤予鄭家純等5人組成的財團的永升(亞洲)後，電視業務不但沒有好轉，反而每況愈下。按照2019年全年業績報告以來最新的列帳方式，2018年1月至2022年6月期間，有線寬頻之「媒體」業務的「除企業開支及企業折舊前的應列報分部虧損」，累計高達14.66億港元，連同2017年「電視」業務的相同虧損指標，更加達到18.64億港元。
即使有線寬頻的節目製作成本自2017年以來持續減少，已從2017年的9.39億港元，減至2021年的5.83億港元，媒體業務流血不止的根本原因，乃客戶不斷流失，拖累收入連年下跌。截至2022年6月30日，有線的收費電視客戶僅68.3萬名，比起2017年12月31日的85萬名，萎縮接近20%。該企也承認，減少「主要由於市況及消費者行為變更」、「線上內容激增(其中大部分屬免費提供)為用戶提供豐富的選擇，改變用戶的觀看習慣」。
燒錢不斷下難免要「撲水」，有線寬頻2017年(即永升入主時)及2019年各供股一次，分別集資約7.04億港元及9,286.03萬港元，2021年又向永升發行長期可換股證券2億港元。2021年，前任主席邱達昌和富力地產(02777)主席李思廉都把自己在永升的股份賣給鄭家純方面。