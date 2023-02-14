恢復實體觀音借庫　須守防疫及攜帶香燭規定

每年正月廿六是觀音開庫的日子，去年因為疫情嚴峻關係，多間廟宇改以直播形式進行網上借庫。華人廟宇委員會今日(14日)公布轄下12間廟宇於明晚(15日)11時起通宵開放觀音借庫，至翌日(16日)晚上8時。機構強調到來參拜的善信必須親身排隊，不得擺放物品代輪候。而參與紅磡觀音廟觀音借庫的善信須於佛光街遊樂場輪候，聽從現場職員指示排隊。

華人廟宇委員會機構指，所有進入廟宇的善信必須佩戴口罩，而每位入廟宇的善信只可攜帶3枝細香，每枝細香直徑不可大於0.8厘米，長度不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，參拜的善信必須在廟外指定的點香區內點香，廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒寶帛。另外，機構亦提供預約代客借庫服務，成功預約者可於觀音開庫後，由本周五(17日)起到相關廟宇領取借庫物品。

除以上3間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮(北帝廟)、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦會舉行觀音借庫活動，善信亦可選擇到以上的廟宇參神及借庫。