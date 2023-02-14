40%受訪夫婦指婚姻苦樂參半　每5人有1人屬不婚主義者

眾多情侶選擇在情人節結婚，承諾結伴終生，但有調查卻顯示本港每兩對夫婦就有一對離婚。有交友約會公司於情人節前夕調查逾300名已婚人士，發現接近40%受訪夫婦認為婚姻苦樂參半，另每5人當中便有1人認為不結婚較結婚快樂。不過大部分受訪者表示即使重新選擇，仍會與現時的伴侶結婚。團體建議，計劃結婚的人士可先參與婚前輔導，了解雙方價值觀，避免「相見好同住難」，有需要時亦可尋求專業婚姻輔導員協助。

香港婚活於上月16至上周五(10日)期間，以問卷訪問309名已婚人士，接近10%受訪者認同婚姻是苦多於樂；37%人表示中性，反對的則有54%；亦有47%名已婚的人認為結婚比不結婚快樂，24%人則持相反意見。雖然婚姻未必時刻令人快樂，但分別有逾80%的受訪者都稱愛其伴侶等，甚至有62%人說，如果可以從頭選擇，依然會與現在的伴侶結婚，96%的受訪者有信心能信守結伴終生的承諾。

調查又指，接近90%受訪者認為包容、溝通為維繫婚姻最佳方法，僅52%人稱性生活能維繫婚姻。而當遇到意見不合，74%人士會理性溝通，53%表示會主動讓步。另外，分別有過半的人期望別一半改善溝通技巧及脾氣，37%促改善健康。結婚7年的81歲郭森泉與69歲黃志賢分享，彼此尊重是維繫婚姻的關鍵，包括要尊重對方的嗜好與朋友。他們認為若遇到不喜歡的事情，會坦誠交流，目的不是為改變對方，而是為解決問題。黃志賢指配偶多年來入睡均重複結婚當日的承諾，令兩夫妻均感甜蜜。香港婚活指伴侶間應多互相稱讚、透過禮物、行動表達心意，亦需做足有一定的親密親切的身體接觸，使到婚姻可以長久。