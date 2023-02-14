一女子違遵守檢疫令訂明條件 被判自簽擔保及守行為1年

衞生署今日(14日)表示，3名女子因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)或《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)，今於東區裁判法院被判刑。署方發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首宗個案涉及1名69歲女子，早前確診並獲發隔離令期間，曾分別於去年8月9日離開隔離地點，被控違反第599A章第32(1)及(3)條，今日於東區裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月。 第2宗個案涉及1名63歲女子，她早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，她於去年9月11日離開其檢疫地點，被控違反第599A章第32(1)及(3)條，今日於東區裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月。

第3宗個案涉及1名43歲女子，她早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，她沒有遵守檢疫令訂明的條件，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年5月21日將入境時攜帶的物品交給其他人士。她被控違反第599E章第8(4)及(5)條，今日於東區裁判法院被判自簽擔保1,500港元，守行為12個月。