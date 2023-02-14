長沙灣大角咀闢兩毒窟　3男女藏4400萬元毒品落網

昨日(13日)下午時分，執法部門在長沙灣一帶進行反毒品行動，期間發現2名可疑男子在一幢住宅大廈搬運10個紙箱，遂上前截查。人員經檢查後，發現該批紙箱載有124個布手袋，而每個布手袋的夾縫當中，一共藏有45公斤懷疑海洛英，另於其中一名男子身上搜出小量毒品。人員將2男押到附近一個住宅單位搜查，在屋內檢獲約1.5公斤懷疑可卡因、小量俗稱K仔的懷疑氯胺酮、懷疑霹靂可卡因及一批懷疑毒品包裝工具，再拘捕一名懷疑涉案的女子。

經跟進調查後，執法部門再在大角咀一個商業大廈單位內，起出約3公斤懷疑海洛英、1.1公斤懷疑k仔、400克懷疑霹靂可卡因及300克懷疑可卡因。整個行動中，人員檢走的毒品包括48公斤懷疑海洛英、1.8公斤懷疑可卡因、1.1公斤懷疑K仔及410克懷疑霹靂可卡因，總市值約4,400萬港元。被捕2男1女(22至24歲)分別報稱貨車司機，搬運工人及鋼琴老師。

行動中，執法部門發現毒販利用住宅單位及商業單位，用作儲存、包裝或分銷毒品，相信目的是分散風險，以逃避執法人員的偵查，行動已阻截一批毒品流入西九龍一帶市場，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。