黎棟國倡設小組委員會　改善公務員福利　

現時公務員可享有多項附帶福利，視乎個人職級、服務年資、聘用條款及其他規例而定，包括醫療及牙科福利、教育津貼等。惟立法會公務員及資助機構員工事務委員會副主席黎棟國認為，現時政府以向醫管局和衞生署撥款形式提供普通科和專科醫療服務，但需求大名額少，加上輪候時間長，致公務員得不到適時診治，影響他們康復進程及降低工作效率。黎棟國建議在公務員及資助機構員工事務委員會下，成立小組委員會，跟進公務員、退休公務員及合資格人士的保障，並提出6點跟進事項。

黎棟國指出香港公營醫療系統面對人手不足、人口老化等挑戰，公務員醫療保障政策停滯不前。因此，該小組委員會應針對6點事項跟進，包括如何改善向公務員、退休公務員及合資格人士提供的普通科門診、專科門診和造影服務輪候時間太長的問題和制定輪候時間指標。另外，政府如何改善向公務員、退休公務員和合資格人士提供牙科服務及中醫藥服務。

另外3點為政府如何以購買醫療保險方式向公務員、退休公務員和合資格人士提供醫療服務，以及修訂政策以向2000年6月1日或以後人職的公務員和合資格人士提供等同該日以前入職的公務員退休後的醫療福利保障，最後是改善公務員的房屋福利。