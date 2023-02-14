情人節前夕趕僅穿內衣女友出門兼扯髮撼頭　莊荷男涉家暴被捕

情人節是有情人互訴心中情的甜蜜日子。卻有一名澳門男莊荷在昨日(13日)，即情人節前夕因瑣事與同居8年女友起爭吵並施以暴行，涉家暴被捕。男子捉住事主頭髮，一直拖行至大廳，在長女面前將事主頭部撞向硬物和鐵門，更一度將僅穿內衣的事主趕出家門。同住家傭報案求助，揭發該男早前已多次毆打事主。

20多歲的事主與31歲盧姓男莊荷育有1子1女，一家四口連同家傭在皇朝區居住。昨日凌晨，男莊荷回家後要求檢查事主手提電話，發現事主前晚(12日)曾與友人外出，故一直對其責罵。至清晨約7時，事主打算離開房間時，被男子扯髮並將頭部撞向硬物和鐵門，更將僅穿內衣的事主趕出家門。約數分鐘後，事主女兒開門讓事主返回單位，並透過同住家傭報警求助。經檢查後，事主頭部、頭皮及膝蓋受傷，男子承認將事主趕出住所。

早於上年1月，事主亦曾被同一男子襲擊，但因傷勢輕微不作追究。報法人員調查中發現，該男子至少對事主曾有4次施襲，而是次作案過程在長女面前發生。雖然男子否認襲擊事主，但有強烈迹象顯示案件涉及家暴，男子因而被捕，並以家庭暴力罪落案起訴。