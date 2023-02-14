貓捉老鼠亦可愛　古籍記載味咸酸　不入食品不宜吃

本港油麻地新填地街有持牌新鮮糧食店所售肉類，被證實含貓的脫氧核糖核酸(DNA)，將面臨檢控。縱觀人類歷史，雖然進食貓肉古時有之，更有部分地區至今仍保留食貓肉的傳統，但隨着社會及文化發展，人們開始拒絕食貓肉，且養貓者古今皆眾，又以其外表備受喜愛，加上考慮貓隻可捉老鼠，而中國醫藥古籍《本草綱目》更記載其味不佳，因此自古便甚少有人食貓肉。

在現今社會，雖有地方盛行食狗肉，但進食貓肉卻鮮有所聞，即使在中醫角度，貓肉可以肉入藥，但古人卻不食貓肉，原因在《本草綱目》中早已指出「貓肉不佳」其味道咸且酸，所以「亦不入食品，故用之者稀」。而在中國除少數地區未能禁絕外，貓肉並沒有廣泛被食用，且深圳及珠海當局亦已於2020年起禁止食用貓狗肉。

但放眼世界，部分國家或地區仍有食貓肉的習慣或傳統，其中尤以越南食得最狠，雖然當地政府已立法禁止食貓肉，甚至對越南而言，今個農曆年更是貓年，但民間卻仍盛行食貓肉，據統計該國每年進食超過400萬隻貓，甚至有餐廳以「小虎」代稱貓肉以避刑罰。