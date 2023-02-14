傳學童食飯盒後肚痛嘔吐　食環巡查多間學校午膳供應商廠房

早前網上流傳，本港某大型連鎖快餐店集團旗下的午膳供應商出現工場罷工，有學校因而出現午膳亂象，包括飯盒遲到、餸菜未煮熟等。惟一波未平一波又起，網上更流傳，有學生進食飯商的飯盒後，出現肚痛和嘔吐等情況。食環署今日(14日)表示，針對有報道指某午膳供應商的飯盒質素有問題，署方已主動聯絡相關學校了解情況，以及安排巡查涉事的持牌食物製造廠，確保負責人在處理和製作食物方面遵守有關牌照條件，並符合法例訂明的衞生標準。該署會持續跟進調查工作。

發言人稱，食環署自昨日(13日)起展開行動，巡查多間學校午膳飯盒供應商的廠房，並檢取食物樣本化驗。署方人員亦向食物業處所負責人及員工提供衞生教育並派發食物安全小冊子，提醒處理學生飯盒的正確方法。有關行動仍然繼續進行。

署方提醒學校，應選用已獲食環署簽發可供應午膳飯盒的有效食物製造廠牌照的供應商，在訂購/簽約前，應到食物製造廠實地視察，以確定食物處理人員遵守衞生守則。另外，食物送抵後應盡快食用，若發現食物有異樣，應避免進食有關食物，並即時通知供應商跟進或向食環署作出投訴。