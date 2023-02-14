一進口預先包裝松茸飯含未標明椰子成分　過敏者食用或致休克

食物安全中心今日(14日)公布，近日透過食物事故監測系統，得悉美國食品藥品監督管理局發出通告，指一款進口預先包裝松茸飯可能含有可引致過敏的椰子(一種木本堅果)成分，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。中心呼籲對椰子敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有涉事產品，亦應立即停止出售。

涉事產品為「ONISIFOODS」日本出品的「ONISIFOODS Instant Alpha Rice—Matsutake Mushroom」，淨重100克，進口商為City Super Limited，食用日期為2028年2月29日前最佳。中心發言人指，得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，上述進口商曾進口受影響產品及在旗下零售點出售。該進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

椰子是致敏物，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難、皮膚發癢、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。