接舉報有人養狗作「狗肉生產器」　動保團體批法例阻嚇力不足

早前本港爆出有持牌新鮮糧食店出售走私貓肉狗肉，駭人聽聞。有愛護動物團體向本報表示，本港食貓肉狗肉之事在「業內人士」來說是屢見不鮮，形容是「公開的秘密」。「毛守救援」義工Kent表示，早前曾多次接獲舉報，包括有人飼養狗隻作「狗肉生產器」，在狗媽媽生育後便吃掉初生小狗；更試過有人向他們申請領養狗隻企圖餵蛇，行為令人髮指。Kent批評政府現有法例阻嚇力不足，難以真正保護動物；即便有發生疑似吃貓肉狗肉的個案，「報警都無用，有時巡完話無咩可疑就走咗」，認為當局巡查不足及不夠仔細。

近年本港吃貓肉狗肉愈來愈流行，Kent形容「即係好似私煙咁，唔識既人唔會知，但識買既人就知道好常見，依家好似半公開化咗咁」。毛守救援主要工作是拯救流浪動物，他稱有部分人士會故意申請領養黑色的年輕小狗，通常遇到此類申請他們都要特別小心，因「食狗肉既人覺得黑色既細狗最好食，佢哋通常話食狗就要食嫰狗、食貓就要食老貓」。

Kent又稱，近年在進行救援工作時，發現因誤中非法捕獸器而導致斷腳的流浪狗有所增加，以他所知大部分捕獸器均是有人為捕捉野豬而設，但若有流浪狗誤中，亦有機會被捕殺。而近年接獲有關非法捕獸器、食貓肉狗肉的舉報，大多位於山區，例如慈雲山、小西灣、安達臣道等。Kent更曾接獲報案指，有人發現城門水塘一幢寮屋大門緊閉，內有小狗慘叫聲音疑似「劏狗」而報警，惟最後警方到場後因搜查發現無可疑而不了了之；另外又試過接獲舉報，指有人多次買入小狗，但狗隻往往不翼而飛，甚至迫害狗媽媽不停生育，小狗出生後便吃掉或是「請人食狗肉」。

Kent坦言，現時食貓肉狗肉之事在港愈來愈猖獗，但許多時候因苦無證據而未能將歹徒繩之以法，批評本港現行法例阻嚇力不足，有關保護動物法例粗疏，不能完全涵蓋所有虐待動物的案例。對於有持牌新鮮糧食店出售走私貓肉狗肉，他稱對事件感嘩然，當局巡查不足，希望未來盡快立法動物福利法，才可真正保障動物。