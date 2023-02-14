60歲中風男患失語症　奮力說出兩個字表愛意

今日(14日)是情人節，惟不是人人都有幸可用口親述向愛侶表達愛意。伊利沙伯醫院在社交平台專頁「伊院通」分享一宗個案。患有失語症的劉先生，喪失了語言表達能力，但在一次復康訓練過程當中，為表達對太太深厚的愛意，奮力拿起手中的花，努力講出「送花」兩個字，雖然未能流暢表達愛意，但未能說的情話已透過花表露無遺，蘊藏無限愛意。

劉先生（化名）約60歲時中風，令腦細胞受損，影響到語言能力，經評估後確診失語症。他的理解能力正常，卻失去了語言表達能力，只能勉強用單字訴說心聲，患病初期與家人溝通也非常困難，親人無從了解他心中所想，影響家庭關係。負責個案的伊利沙伯醫院言語治療師葉卓瑤指出，失語症令劉無法說出和書寫完整的句子，他很愛太太、很感謝太太一直不離不棄照顧他，很想表達對太太的愛，但失語症令他失去了說我愛你的能力。劉其後接受復康訓練，重新學習語言、重組句子和配詞，在一次治療過程中，劉先生拿起面前的花，努力地向太太講出「送……花」兩個字，答謝太太。「病人失去說話能力，但佢從來無失去愛。」

葉指失語症病人主要因後天腦部病變或創傷導致，包括中風、頭部創傷、腦炎等。而言語治療師的工作是為病人搭一條新的橋，教他們用不同的方法向家人表達愛，包括評估病人的理解、表達、閱讀及書寫能力，再度身設計康復方案。伊院通指，失語症類型包括3種，分別是「表達能力下降」、「理解能力下降」、「理解及表達均有困難」，以下是5種協助患者理解的貼士，包括說話之前輕拍或輕喚病人一聲；內容簡潔、語速減慢；減低環境騷擾，例如關掉電視機；適當停頓讓病人慢慢理解；若病人未能理解某句，嘗試轉用字眼表達相同意思。