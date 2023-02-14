收費電視服務無利可圖　學者指萎縮屬大勢所趨

由於Netflix等網絡串流平台興起，有學者指出收費電視業務萎縮是大勢所趨。

有線電視即將終止收費電視服務，有學者認為，收費電視業務萎縮是大勢所趨，原因之一是Netflix等網絡串流影視平台興起，年輕一輩觀看影視娛樂的習慣急促轉變；其次是與香港移民潮有關，收費電視損失主要客源，無利可圖。

浸會大學電影學院副教授吳國坤表示，電視節目套餐收費在市場欠缺吸引力，收費電視業務萎縮是大勢所趨，在外國亦發生同樣趨勢，「大家唔鍾意畀一筆錢去睇好多個台，而部分台更唔會收睇」，觀眾更傾向按次付費電視，為單一節目而「畀少少錢」。他指出收費電視訂閱人數減少，收入下跌，長遠難以投放資源製作新節目，自然無法吸引新觀眾，形容是「惡性循環」。

中文大學新聞及傳播學院講師梁麗娟分析指，有線電視終止收費電視，最大死因是本港社會環境轉變，近年數以萬計的中產家庭移民，有線因而流失大批訂閱客戶。她又稱，過往收費電視依靠優質節目吸引觀眾訂閱，如世界盃、海外頂級足球聯賽或最新電影等，惟近年網絡影視娛樂途徑增多，「觀眾愈來愈少loyalty(忠誠度)」。