興建旱季截流器解決荃灣海濱臭味成效成疑　荃灣區會今開會討論

荃灣海濱臭氣沖天，市民經過都需手掩口鼻遮擋，惟問題拖逾20年仍未解決。為解決臭味問題，渠務署在去年8月向荃灣區議會提交文件，建議在環宇海灣第3至6座附近興建旱季截流器，不過其後因為受附近居民反對，改建議在荃灣公園興建。但在更改選址後，則惹起另一批居民不滿。有荃灣區議員質疑旱季截流器成效，反對政府的新選址，要求政府撤回方案，該區議會的環境、衞生及氣候變化委員會，明日(16日)將討論相關議程。

為解決水污染問題，政府曾在多區安裝旱季截流器，把雨水渠受污染的旱流堵截和分流至污水收集系統以供處理，藉此減少臭味，例如觀塘和紅磡區就已經安裝。而政府在去年8月，亦提出有關方案，望解決荃灣海濱臭味問題。不過由於旱季截流器有一定體積，而且具過濾污水的功能，令居民擔心或會帶來氣味及噪音問題，有關計劃遭到環宇海灣一帶居民反對，政府一度暫緩建議。事隔半年政府在年初重新建議，在荃灣公園內的兒童單車公園及相鄰設施的部分用地，興建旱季截流器。不過更改選址未能令事情降溫，單車公園的鄰近居民如映日灣的往戶，同樣反對有關項目。

荃灣區議員陸靈中批評政府選址不當，指舊有選址過於接近民居，憂慮旱季截流器所產生的氣味和噪音會影響鄰近居民。即使現時政府遷至兒童單車公園一帶興建，同樣會影響其他居民。他表示，政府多次重申荃灣海濱海水臭味主因是區內有劏房污水渠管錯駁至雨水系統，質疑當局為何不加強執法，處理區內違法劏房錯駁喉管問題，從源頭解決污水渠錯駁，反而花錢去安裝截流器，直言「情願將啲錢派比市民」，形容做法只是「治標唔治本」。陸表明會在區議會上反對新選址，並要求政府收回方案「唔好再嚟」。

不但要加強執法，陸靈中強調政府若然要徹底解決臭味有必要從水質方面入手，建議當局從海床入手清潔海洋本身的污染物，形容一盤污水若然只阻止污水流入，而不換走內裏的污染物，情況同樣不會改善，臭味問題仍不會得到解決。

翻查資料，立法會早在2017年通過撥款，在荃灣禾笛街、街市街、海壩街和眾安街安裝四個旱季截流器，以改善荃灣海濱水質及附近環境。不過事隔多年工程仍未見顯著成效，映日灣居民吳小姐狠批政府「不當居民持份者」，在計劃興建前7日才「通知」居民，強調反對興建旱季截流器，指荃灣早已興建相關截流器，但仍然「無用」。