東方日報A1：油麻地食店證賣貓肉　各界怒轟阻嚇力不足

油麻地新填地街食店被揭發賣貓肉事件，駭人聽聞，​漁農自然護理署表示，日前在該店舖內檢取的懷疑狗肉或貓肉，經化驗後證實含有貓的脫氧核糖核酸（DNA）。漁護署與食物環境衞生署即時聯合到該店舖採取執法行動。漁護署基於化驗結果，根據《貓狗規例》（第167A章）進行多方面調查，搜集其他所需證據，檢控相關人士。動物團體則認為政府監管不足，應從速檢控。

新填地街一間店舖被揭發從內地走私已煮熟的貓狗肉到港，更在持牌新鮮糧食店出售。雖然食環署曾接獲投訴，惟派員巡查並無發現後不了了之，疑有得過且過之嫌。日前在涉事的凍肉舖所見，該店未有營業。在凍肉舖旁邊開設中醫藥行的負責人之一李婆婆說，該凍肉舖約於數月前開設，惟新年前已移往對面較大的新舖位，近日一直未見有營業，或間中只開半閘。

食環署昨稱，人員已在日前的聯合行動中取得證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第30條，檢控管有人未獲准許儲存冷凍或冷藏以供出售的肉類。售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

漁護署表示，絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與其他部門保持緊密聯繫，交換情報。漁護署及食環署會因應實際情況部署，按需要採取聯合行動。

另外，針對加強抽查可疑入境車輛及檢驗有關肉類，漁護署、食環署會保持緊密合作，並在有需要時聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育。

《貓狗規例》規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823舉報。

毛守救援義工Kent表示曾多次接獲舉報，包括有人飼養狗隻作「狗肉生產器」，在狗媽媽生育後便吃掉初生小狗；更試過有人向他們申請領養狗隻企圖餵蛇，行為令人髮指。Kent批評，法例阻嚇力不足，難以真正保護動物；而即便有發生疑吃貓肉狗肉的個案，「報警都冇用，有時巡完話無咩可疑就走咗」，認為當局巡查不足及不夠仔細。

近年本港吃貓肉狗肉愈來愈流行，毛守救援主要工作是拯救流浪動物，他稱有部分人士會故意申請領養黑色的年輕小狗，通常遇到此類申請他們都要特別小心，因「食狗肉嘅人覺得黑色嘅細狗最好食，佢哋通常話食狗就要食嫰狗、食貓就要食老貓。」

Kent批評，現行法例阻嚇力不足，其實對寵物「作為及不作為」均屬犯法，因為若沒有妥善飼養寵物亦屬虐待，惟現時有關保護動物法例粗疏，不能完全涵蓋所有虐待動物的案例。對於有持牌新鮮糧食店出售走私貓肉狗肉，他對事件感嘩然，希望盡快訂立動物福利法，才可真正保障動物。

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