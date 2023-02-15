立法會曾討論荃灣海濱臭味問題　議員倡用蠔殼淨化海水

立法會和區議會曾多次討論荃灣臭海問題，惟仍未能解決。早在去年5月就有議員在立法會會議上，就問題提出口頭質詢，又指海濱海水臭味問題持續多年，直斥政府「懶懶閒」。

去年5月，議員林琳就曾批評荃灣海濱海水臭味問題多年未解決，問到當局會否考慮採用蠔殼淨化海水的方法解決臭味。時任環境局局長黃錦星則指，臭味是因為一些受污染的地面徑流經雨水系統流入沿岸海域產生，目前當局需從「截污」入手。而政府亦已採取一系列改善措施，包括為雨水排水渠作定期檢查，並增建旱季截流器，堵截污水經雨水渠流入荃灣海濱，減少氣味。時任發展局副局長廖振新則表示，據專家意見指蠔殼對處理污水及污染物效用不大，蠔殼礁主要目的為增加人工斜面海堤的生物多樣性。會後林琳向記者狠批政府「懶懶閒」，對局方回應表示失望，斥與三年前回覆區議會的內容相同。

議員陳穎欣同樣不滿環境局多年未解決問題，表示聽到居民反映「人哋去海邊係呼吸新鮮空氣，去到荃灣就呼吸臭氣」。黃錦星則重申已持續改善「錯駁」，2018年至2022年首季共發現28宗污水渠錯駁雨水渠，當中21宗已修復。