去年接71宗涉抽濕機投訴　2款產品安裝過濾器後不符一級能源標籤

消委會發現2款抽濕機安裝HEPA空氣過濾器後表現不符「一級能源效益」聲稱，質疑誤導消費者。春天已至，潮濕天氣殺到，抽濕機可謂「回南天恩物」。消委會測試了市面上14款壓縮式、附過濾器的抽濕機，比較抽濕效能，結果顯示於攝氏26.7度及相對濕度60%的標準環境下，以及攝氏30度及相對濕度80%的廠商慣用環境下，惠而浦樣本、金象牌樣本在安裝HEPA過濾器後量得的每日抽濕量均大跌：在標準環境下，較其聲稱數值分別低約13.2%及23.1%；而在廠商慣用環境下，更發現每日抽濕量較聲稱低14.7%及41%，而未安裝過濾器時抽量則與聲稱相若。

不過該2款樣本均標示1級能源效益級別，惟安裝HEPA過濾器後量得的能源效益級別分別降至2級及4級。消委會指已經將有關測試結果交予機電工程署及海關跟進，又說以廠商慣用環境測試量得的數值作聲稱有誤導消費者之嫌，令消費者以為產品的效能較佳，建議消費者選購壓縮式抽濕機時，應參考能源標籤上標示的抽濕量，而非單憑宣傳單張或產品說明書上以廠商在非標準環境下量度的聲稱數值作出選購。

在潮濕的日子，抽濕機使用時間一般較長，或不知覺用多了電，消委會假設抽濕機樣本每年使用90日並每次使用5小時，以每度電2港元計算，14款樣本所需電費由146港元至260港元不等，差距相差達50%，當中有10款樣本達到1級，而12款樣本計算出的能源效益級別與產品上的能源標籤相同。而去年消委會收到71宗涉抽濕機的投訴，較2021年大增4倍。金象牌回覆消委會指，HEPA空氣過濾器為隨機附送贈品，而根據說明書指示，正常使用下不用安裝濾器。機電署則指其測試亦發現兩款抽濕機未符能源效益標籤要求，正進一步測試，若不符要求，該型號將不可在本港供應。選擇月刊未有列出其他報道中的廠商回應。