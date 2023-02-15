木耳雪耳樣本驗出金屬污染物　4成含除害劑　服後恐中毒

近日本港天氣反覆無常，天文台更發出紅色火災警告，天氣相當乾燥，不少市民會浸一浸雪耳，煮一碗雪耳冰糖燉雪梨滋潤一下。消委會今日(15日)表示，研究發現大家經常用作涼拌的黑木耳，又或是煮糖水的雪耳，均屬「耳類食用菌」，含有相當豐富的膳食纖維，食用後能有助保持腸道及血管健康。

消委員會早前在市面上搜羅28款預先包裝且已乾製的耳類食用菌樣本，涵蓋黑木耳、白背木耳和雪耳，測試其營養價值，結果發現全部樣本均含豐富營養，尤其是膳食纖維。而在食物安全方面，逾4成樣本檢出至少1種除害劑，而全部樣本均檢出金屬污染物，惟對健康風險不大。消委會就特別提醒，不建議長期浸泡耳類食用菌，以免產生米酵菌酸引致有中毒風險。

此外，研究中的3類耳類食用菌，除了有豐富膳食纖維外，亦發現當中以黑木耳類的平均鐵質含量最高，食用適量有助預防缺鐵性貧血；白背木耳同時含有水溶性及非水溶性纖維，惟發現非水溶性含量屬樣本中最高，而吸收非水溶性纖維能促進腸臓蠕動，有助通便，減低致癌物質在腸道積聚的風險，能預防腸道癌、便秘、痔瘡等的產生或惡化，關注腸道健康的消費者要留意；而雪耳的水溶性纖維含量最高，適合關注血膽固醇及血糖水平的消費者，水溶性纖維有助降低血液中的膽固醇和穩定血糖，能控制冠心病及糖尿病等問題。