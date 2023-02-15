網上家居維修服務良莠不齊　整插座報800變2.65萬　隨時追討無門

網上資訊發達，市民利用搜尋器就輕易找到所想所要，惟消委會指出，接獲不少消費者反映，透過網上搜尋到的家居維修服務公司不但收費參差，而且服務良莠不齊，更甚是有市民要緊急家居維修，卻遇上無良工程公司誇大問題變昂貴工程服務，既破財又未能解決家居問題。投訴人指，因家中插座短路導致電箱跳掣，A公司網上報價800港元，師傅上門檢查後，游説投訴人以明線方式重造全屋電線及插座，報價26,500港元。支付訂金不足3小時內提出取消工程，A公司卻不同意並聲稱會上門向其追討尾數。

消委會指出，一般市民欠缺專業維修知識和何謂合理收費水平的認知，全賴技術人員的判斷及建議，指有市民曾遇上家居需要緊急維持電制及電箱，技術人員到家居檢查後聲稱問題嚴重，非簡單維修可處理，建議複雜的工程作跟進安排，惟工程報價與最初的報價相距甚遠，令市民大失預算；亦有市民花數千元緊急維修淤塞的座廁，卻不足數天又再次淤塞，懷疑維修公司欠專業，遂向消委會投訴。

消委會提醒，市民有權向商戶要求提供登記地址，萬一出現糾紛而需要索償，亦有多一個證據透過民事訴訟入稟追討損失；而如商戶涉嫌誇大問題嚴重性，或作出超過消費者實際需要的工程建議，從而收取高昂費用，更有可能觸犯《商品說明條例》；消委會又指現時有不少供配對服務的中介平台，建議市民除要先仔細了解平台的服務條款，亦應謹慎地按需要篩選合適的師傅，包括核實師傅的背景、公司註冊及商業登記資料，及是否持有註冊水電牌照等專業資格，以確保獲得專業服務質素。