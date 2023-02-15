網上家居維修服務良莠不齊 整插座報800變2.65萬 隨時追討無門
2023年02月15日 10:01
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消委會接獲不少消費者反映網上家居維修服務收費參差且服務良莠不齊。
網上資訊發達，市民利用搜尋器就輕易找到所想所要，惟消委會指出，接獲不少消費者反映，透過網上搜尋到的家居維修服務公司不但收費參差，而且服務良莠不齊，更甚是有市民要緊急家居維修，卻遇上無良工程公司誇大問題變昂貴工程服務，既破財又未能解決家居問題。投訴人指，因家中插座短路導致電箱跳掣，A公司網上報價800港元，師傅上門檢查後，游説投訴人以明線方式重造全屋電線及插座，報價26,500港元。支付訂金不足3小時內提出取消工程，A公司卻不同意並聲稱會上門向其追討尾數。
消委會指出，一般市民欠缺專業維修知識和何謂合理收費水平的認知，全賴技術人員的判斷及建議，指有市民曾遇上家居需要緊急維持電制及電箱，技術人員到家居檢查後聲稱問題嚴重，非簡單維修可處理，建議複雜的工程作跟進安排，惟工程報價與最初的報價相距甚遠，令市民大失預算；亦有市民花數千元緊急維修淤塞的座廁，卻不足數天又再次淤塞，懷疑維修公司欠專業，遂向消委會投訴。
消委會提醒，市民有權向商戶要求提供登記地址，萬一出現糾紛而需要索償，亦有多一個證據透過民事訴訟入稟追討損失；而如商戶涉嫌誇大問題嚴重性，或作出超過消費者實際需要的工程建議，從而收取高昂費用，更有可能觸犯《商品說明條例》；消委會又指現時有不少供配對服務的中介平台，建議市民除要先仔細了解平台的服務條款，亦應謹慎地按需要篩選合適的師傅，包括核實師傅的背景、公司註冊及商業登記資料，及是否持有註冊水電牌照等專業資格，以確保獲得專業服務質素。