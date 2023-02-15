涉去年3度非禮女子　再毆咬男女督察　警司續准保釋候下月訊

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，去年中被指在粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮一名女子，翌月又涉嫌危險駕駛及襲擊1名女子及2名男子。陸被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等7罪，案件今日(15日)在粉嶺法院再提訊。被告暫時毋須答辯，案件會轉介區域法院處理，並押後至3月7日，屆時被告須到區院應訊，他續准以5,000港元保釋候訊。

43歲被告陸振中，報稱任職警察。被控3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子X。陸另涉一事件而被控危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，指他在同年7月15日，在粉嶺一停車場危險駕駛，襲擊女子X致造成身體傷害、意圖導致男子蔡文浩身體受傷及襲擊男子賴文顯。

被告在候訊期間獲准以5,000港元保釋，另遵守一系列條件，包括不得離港，交出所有旅遊證件，不得直接或間接干擾控方證人，及每星期到警署報到1次。據悉，案發時被告正值休班，事後已被停職。

案件編號：FLCC7/2023