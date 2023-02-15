政Whats噏：何俊賢立會捐血　問陳振英：你哋嗰個年代有冇賣血？

立法會今日(15日)舉行捐血日，一眾議員會喺會議期間走過去捐血。立法會主席梁君彥話過去3年由於疫情關係，好多市民因為感染而失去捐血嘅機會，血庫嘅血量亦都令人擔憂，到依家疫情消退、社會復常，立法會都要為血量作出貢獻，正所謂「施比受更有福 」，話晒捐一次血可以救3個人，所以都藉此鼓勵踴躍市民捐血。

一眾議員影完大合照之後，議員何俊賢就叫第一次捐血嘅人一齊影相，可惜只有陳家珮回應佢，其他議員影完相之後大多數都話要返去開會先，陸頌雄就縮埋角落填表啦！

擾攘咗10分鐘左右，終於有人捐血啦，第一個捐血嘅議員就係邱達根，佢話唔記得自己係咪第一次，可能讀書時都有捐。至於講到明係第一次嘅何俊賢，捐血前就飲咗支熱保礦力，邊飲邊話「飲勝，To 紅十字會」；捐嘅時候又口噏噏話要「抬高腳」，可能議員陳振英都覺得佢好多嘢講，就話「唔使理㗎」，可惜何俊賢靜咗唔夠一陣，又同陳振英傾偈，問佢「你哋嗰個年代有冇賣血？」陳振英冇佢咁好氣話「有啊」。喺佢哋捐血期間，陳勇都走過去「食花生」，幫佢哋影相，隨後就同梁熙坐咗喺角落一齊飲保礦力。

開始咗40分鐘之後，隨住最後一個捐血位俾邵家輝坐咗，在場6張捐血櫈終於坐滿，分別有邱達根、劉業強、邵家輝、李惟宏、何俊賢同陳振英。