龔如心千四億遺產擬作慈善用途　議員質疑未處理屬浪費資源

已故華懋集團主席龔如心去世後，其遺產滾存至1,400億港元，有議員關注遺產案法律程序的進展，問及律政司及有關政府部門何時會按照法庭的指示，就該筆理應用作慈善用途的遺產作出恰當處理，以免浪費資源。律政司表示，法庭已於去年就遺產管理計劃的關鍵問題作初步判決，包括就華懋慈善基金出任遺產受託人施加兩項條件，即基金必須符合「財政穩健」及「合適和恰當」的準則。法庭已定於今明兩年就基金是否上述兩條件的爭議分別進行正式審訊。由於有關法律程序仍在進行，律政司現不適宜公開討論進一步細節或作出評論。

律政司司長回覆議員葉劉淑儀有關管理龔如心遺產的書面質詢時指，法庭於去年10月21日頒下判詞，就遺產管理計劃的關鍵問題作出初步判決，包括就華懋慈善基金出任遺產受託人施加兩項條件。而法庭認為在處理遺產管理方案的具體詳情前，先要判定基金是否適合出任遺產受託人，故去年11月就決定基金是否適合成為遺產受託人進行指示聆訊，與訟各方須根據法庭指示就上述兩項條件提交文件及證據，亦已定於今年7月就基金是否符合「財政穩健」條件，以及今年12月及明年2月就基金是否符合「合適和恰當」準則的條件兩項爭議分別進行正式審訊。待法庭判定基金是否符合出任遺產受託人的條件後，律政司會繼續處理遺產管理方案的具體詳情。

被問到律政司及有關政府部門何時會按照法庭的指示，就該筆理應用作慈善用途的遺產作恰當處理。律政司稱，有關遺產現時由臨時遺產管理人按照法庭的命令管理，以確保該筆遺產得以妥善保存，直至有關遺囑管理計劃獲法庭批准為止，任何未獲授權的人士均不可擅自動用遺產內的財產。根據臨時遺產管理人提供的資料，2018至2022年期間，華懋集團每年均向不同的慈善機構及其他單位捐款作慈善用途，總額約為5,551萬港元。律政司司長作為慈善事務守護者，會繼續跟進已展開的法律程序，協助法庭早日核准管理計劃，以便利受託人妥善利用該筆遺產作慈善用途。