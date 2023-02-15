高端人才通逾萬申請7千獲批　議員指區選未有定案

政府強調要搶人才，議員葛珮帆表示，在今日(15日)立法會前廳交流會上，與勞工及福利局局長孫玉菡討論創科欠缺人才，並引述孫指高端人才通行證已逾萬人申請，至今批出逾7000個申請。

勞局及福利局局長孫玉菡則透露，高端人才通行證計劃推出約7星期至今，申請數字剛逾萬，處理約8400個申請，已批7700個，又指屬高薪類別佔總申請的六分之一，百強大學畢業工作經驗滿3年佔一半申請，百強大學畢業但無工作經驗佔三分之一；至於30歲以下申請佔一半，而約97%的申請屬50歲以下。他又指會上曾探討如何運用好人才服務窗口支援相關人才，亦討論職專教育和人力市場面對的挑戰。

另一議員陳勇稱要加大駐外經貿辦推廣大灣區，又認為外訪之前應該都有立法會正式代表，讓海外知道社會、法制熟悉的香港都已經回來了。他亦希望按照流程加快年底區議會換屆推動，完善政制發展。

被問及區議會定案進展，陳指沒有具體方案，局方指工作進行中，但如需要立法會修改都想做好，屆時等局長正式公布。