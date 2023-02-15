政府擬設工業專員年薪近300萬　重點發展AI生命健康科技等

為推動香港「新型工業化」，政府擬新設「工業專員（創新及科技）」負責統籌及督督相關政策。該職位定為首長級第四點(D4)常額職位，年薪及附福利近300萬港元，該職位將進行公開招聘或內部聘任，主要有4項職責，包括重點發展如生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業。

創新科技及工業局提交立法會的文件指出，擬開設工業專員（創新及科技)職位及支援人員共4人組成團隊，包括在創新科技及工業局內調配1名現有首長級丙級政務官常額職位（首長級薪級第 2 點），為工業專員（創新及科技）提供首長級人員支援。該職位將改名為創新科技及工業局首席助理秘書長（新型工業），亦將開設一個非首長級的一級私人秘書常額職位。上述建議將由財務委員會批准當日起生效。

文件指工業專員（創新及科技）及其領導的新團隊將按照創科未來方向和策略，領導制定新產業發展的政策/支援措施。該團隊會與其他決策局/部門合作，探討能促進業界技術升級和發展的措施，例如利用創科將手工或低科技的製造流程轉變為智能流程。這些措施或舉措涵蓋面廣，包括土地及基建、資金、人才、科技，以及形成從基礎研究到商業化的綜合增值鏈等，例如在「再工業化及科技培訓計劃」下提供高端科技培訓，以及加強與香港生產力促進局的合作以支持企業升級至智能生產。

為擴大招聘範圍，招攬業界人才，工業專員（創新及科技）職位將進行公開招聘暨內部聘任。當局建議為該職位開設新單一職級職系，以保留該職位可由公務員或外聘人選出任的彈性。出任該職位的人員須具備專業背景、經驗和遠見，能夠帶領團隊制定、監督實施和倡導新產業發展的政策 / 支援措施。其中一些措施可能是完全創新的，需要遠見、創造力和領導力才能推進。工業專員（創新及科技）應掌握全球、區域和國家層面的最新技術發展，應高瞻遠矚，及早識別挑戰和機遇，並提出經過深思熟慮和可行的措施 ，並且擁有人事網 絡和認受性，可以勝任政府在此範疇的顧問及代表政府與持份者聯繫溝通。

工業專員（創新及科技）職位所需增加的年薪開支及每年平均員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，分別為 2,998,800元及4,239,228港元；私人秘書常額職位所需增加的年薪開支及每年平均員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，分別為 474,720港元及728,136港元，當局將在有關年度的預算草案內預留所需款項，以支付這些建議所需的開支。