航班及客運量回復疫前50%及35%　議員批機場人手不足

疫後百業待興，惟本港航空業過去3年流失大量人手，復甦勢頭仍有待觀察。議員林琳今日（15日）在立法會提出口頭質詢，關注航空業實際人手數據，亦質詢政府會否考慮將部分航空業工種，例如飛機師、飛機維修工程師等，透過納入香港人才清單及補充勞工計劃輸入上述人員。

運輸及物流局局長林世雄指自從放寬入境措施後，香港國際機場客運量一直穩步恢復，直至今年1月，航班起降量及客運量分別回復到疫情前的50%及35%。根據機管局在去年底的粗略估算，現時有5.3萬名員工在機場工作，而機管局正進行新一輪的機場人力調查，料在本季之內完成。在綜合業界意見及檢視報告後，政府及機管局預計在下半年制定不同措施，以推動航空業的可持續發展。林世雄又指世界各地都面對航空業人手不足的問題，香港亦不例外。

議員周小松指機場人手不足問題與機場營運商的短視有關，當好景時只聘請外判工解決問題，從來不注重建立有歸屬感的員工隊伍。另外議員江玉歡關注機管局正進行機場人力調查，認為屬後知後覺，稱「點解唔做事先評估」。林世雄指該人力調查與疫情有關，至去年下半年機場開始恢復營運，因此調查可以更加準確，包括工種流失情況等。