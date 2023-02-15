批遙距醫療服務不便民　議員指有醫生不敢去有感染院舍

疫情期間，醫管局曾提供遙距醫療服務。有議員今日(15日)在立法會會議上提出質詢，促把計劃拓展至更多安老院舍及釐清法律責任，釋除醫護對遙距醫療要承擔法律責任風險的顧慮。當局回覆稱，疫情期間提供逾4.7萬次遙距醫療服務，會進一步研究如何便利市民。

本身是中醫師的議員陳永光稱要盡快釐清法律責任，更要全方位推廣，不可局限在醫管局，但指出部分院舍長者不懂得智能手機診治，促教導長者使用。議員田北辰亦指疫情期間有醫生不敢去有感染的院舍，並指出並非每一間院舍都有無線網絡，促局方自行開發軟件、統一完善硬件、提供基礎設施。

對此，當局指基本上市民遠程醫療服務軟件都沒有問題，但指出教導市民、院舍職員使用軟件都重要，會與勞工及福利局磋商。當局又指疫情之外都有使用遙距醫療服務，會按臨床需要提供更多服務，認為遙距醫療已經逐漸普及，但未必適用全部病人，如測試、抽血等都要去醫院，會進一步研究如何提供更便利機會。

議員梁美芬促考慮設遙距醫療發牌制度，令保險各方面政策有保障。李夏茵則指需要考慮，因配送藥物、電子病假紙等都需要研究。