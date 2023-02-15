被問如何打破中西醫數據堡壘　當局：已設專組制定術表推發展

近年香港致力推動中醫藥發展，立法會今日（15日）討論相關議題，有議員關注政府如何打破中西醫的數據堡壘，以及推動中醫藥發展。政府回覆指要推動中醫藥數據互通和發展涉及中醫藥術語標準化，當局已就此成立專案小組，協助制定術語表，藉標準化推動發展。

身兼中醫師的議員陳永光指以往醫健通只有西醫資料，近月才加入中醫資料，問及政府有何方法加快打破中西醫的數據堡壘，令中西醫能數據互通促進兩者的發展。另一議員李浩然同樣關注政府推動中醫藥信息化的舉措，以及是否有中醫藥產業的發展規劃。當局回覆指中醫是香港醫療體系重要部分，政府一直致力推動相關發展，現已成立中醫藥標準化專案小組，協助制定術語表，藉標準化推動發展。當局又解釋，近月才在醫健通中加入中醫資料，是因為需時進行中醫術語標準化。此外，政府亦設有中醫藥發展基金，資助中醫藥界購買電腦硬件和軟件，以便業界做好物流管理，促進發展。

另有議員指中醫師待遇較西醫及護士為低，指政府即使對中醫界有宏觀遠景，惟政府未做好中醫師待遇，質疑如何吸引人入行。當局承認中醫師未有薪酬架構和晉升階梯，認為未來中醫院成立後可以設薪酬架構和晉升階梯，期望可以有進展。