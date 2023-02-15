大嶼山南北缺連接路　轟政府研2隧1橋30年　議員：仲要等

大嶼山南北交通連接道路缺乏，有議員今（15日）指東涌道是唯一貫通大嶼山南北部的道路，而嶼南道是連接大嶼山南部各處的唯一道路，該兩條道路一旦發生交通事故，會對大嶼山的交通構成嚴重影響，質詢政府有否時間表落實將梅窩連接至小蠔灣，以及將石壁連接至大澳道等，當局回覆指今年3月會就個建議開展可行性研究，預計2025年中完成。

議員陳學鋒提出質詢，指若2條主要連接道路發生事故，會嚴重影響大嶼山交通，上月嶼南道發生的一宗交通意外便導致區內交通癱瘓近4小時，又指政府過去曾多次答允同步貫通大嶼山南北的整體交通運輸網絡，以尋求雙贏，惟政府至今未有開闢任何新道路把東涌和梅窩及大澳連接起來。

發展局局長甯漢豪表示，土木拓展工程署去年年中完成檢視大嶼山交通運輸基建網絡、旅客接待能力等，根據道路網絡應對緊急事故的抗禦能力、道路安全、成本造價，建議分別在大嶼山東部、西部加強交通基建，以改善南北接駁。就大嶼山東部，建議可建造一條新行車隧道，連接梅窩、愉景灣現有道路，或建造一條新行車隧道，直接連接梅窩和小蠔灣；大嶼山西部，可建造新行車隧道，連接石壁、大澳，或提供高架行車橋，改善陡峭、多彎狹窄羌山道路段。甯指土拓署將在今年3月，開展可行性建議研究，預計在2025年中完成。

陳學鋒反駁指政府在發展機場、港珠澳大橋及明日大嶼時，都會和大嶼山居民表示會研究做好南北連接，但現時研究了30年，仍要在2025年中做可行性研究，至今未回答何時會做好2隧1橋工程，甯回應指政府目標在研究完成後尋求撥款展開工程。

議員劉業強指對政府遲遲未有連接梅窩和小蠔灣、石壁和大澳道隧道感到不滿，指大嶼山本島道路自50年代起已經無大改變，甯指政府多年前有研究過如何改善東涌路，但始終道路兩邊為郊野公園和陡峭山坡，目前再做大型改善空間不大，因此只能做小型拓寬工程而非大型策略改善。