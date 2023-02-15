議員關注投注收益　政府稱上調博彩稅需考慮不同因素

有政黨早前建議上調足球博彩稅，由原本的50%上調至80%，以增加政府收入，但有關建議隨即惹來馬會批評，指恐影響捐款無法再貢獻社會。有議員今日(15日)在立法會提出口頭質詢，關注各項投注額及博彩稅收益分別為何，以及當局會否研究調高博彩稅。政府回應指，須考慮不同因素方可決定是否上調博彩稅。

議員何敬康指自提升博彩稅及修改《博彩稅條例》後，馬會總投注額繼續有增長，未見對公眾的博彩需求有影響，而馬會年報顯示，旗下基金有巨大結餘，關注政府如何作出監管。財經事務及庫務局局長許正宇指馬會是一個獨立私營機構，並非法定組織，政府是以《博彩稅條例》規管相關博彩安排，但不包括規管相關財政安排。許正宇又指政府在財政預算案諮詢期間，收到有政黨建議加博彩稅。政府會考慮多種因素，包括政府財政、經濟情況及對社會影響決定。

另外，議員邵家輝關注馬會的博彩稅增加，有機會削弱競爭力。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，政府政策是不鼓勵賭博，並在受規管下提供有限度賭博途徑，目前亦未見到有需要增加受規管的賭博種類。