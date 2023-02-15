雲南漢姦繼女罪成後割脈留醫　妻認助夫非禮女兒判囚3年

1名取得單程證來港定居的雲南農民，被繼女指控多次性侵，包括強姦、強迫口交及摸胸非禮等，昨日（14日）在高院被裁定8項強姦及非禮等罪成，法官張慧玲原定今天（15日）聽取辯方求情，及處理他承認性侵另1名繼女的事宜。惟被告昨晚割脈現正留醫，法官遂將案件押後至3月27日判刑，期間提取被告的心理報告。不過原來該2宗性侵事件亦牽涉到事主的母親，她聲稱因迷信拍下么女裸體片段，並2度迫令2名女兒看她與丈夫性交，且更曾按着么女，脫下么女褲子讓丈夫以陽具觸碰其私處。這名母親今天承認製作兒童色情物品及教唆非禮等4罪，被判入獄3年。法官多次形容事件匪夷所思、難以想像，直斥被告：「有無搞錯！」

法庭原定處理代號L.C.的47歲男被告就性侵2名繼女的案件之判刑，並同時聽取其妻，即2名事主的母親「L.M.」答辯。由於男被告仍留醫，故法庭只處理女被告的答辯。現年42歲的女被告承認1項製作兒童色情物品、2項對未滿16歲兒童作猥褻行為及1項協助及教唆非禮罪。內地出生沒有案底的女被告於1992年來港定居，曾任銷售員及美容師，案發時靠綜援維生。辯方求情時呈上女被告么女即事主X的求情信指已原諒母親，但法官即稱據X向專家稱，女被告事隔3年至今均沒向女兒道歉，辯方即解釋因被告覺得難以啟齒，現希望在庭上透過傳媒向女兒道歉。法官即場直斥被告「你叫個女睇報紙呀？……有無搞錯！」法官判刑後亦特別向被告稱：「唔該你啦，就算覺得尷尬都要做，親口講會令佢哋釋懷啲，喺庭上講無用㗎。」，亦着被告「好自為知，盡自己本分」。

法官判刑時直指案件匪夷所思，直言很難接受被告「做啲咁嘅嘢」，而且被告更是事主的母親，並稱覺得事主「好慘」。法官又直言被告有中二程度，難以想像被告稱因迷信而作該些行為，而事主明顯亦有創傷後遺症，更有自殘行為。法官直斥她作為母親不單止不保護女兒，更合力性侵女兒，認為事件匪夷所思及難以置信，被告亦嚴重違反誠信。法官最終以4項控罪合共監禁4年半作量刑起點，除認罪外並無其他減刑因素，最終判監3年。因被告已還押了約3年，故可即時獲釋。

案情指，代號「X」的事主於2007年出生，現年15歲，胞姊Y比她年長2歲，女被告為2人生母，並於2014年與2人生父離婚，一家於葵涌區某公共屋邨同住。女被告在2015年與本案男被告結婚。2019年11月6日，因X在學校𠝹手臂而轉介社工跟進，繼而揭發X及Y的多次遭性侵並報案。調查發現女被告手機內有一段於2017年3月拍下，X脫衣至全身赤裸的片段，警誡下女被告稱因離婚後變迷信，遂拍攝X裸照轉發給「神婆」，望使X身體健康。她又承認在2018年至2019年間為了教育女兒如何懷孕或避孕及如何性交，2度叫X及Y觀看他們兩夫婦性交，再示範如何為丈夫手淫和口交，又要求2名女兒觸碰丈夫的陽具。另外女被告又承認在2019年4月22日晚上，曾按着X的小腿脫下她的褲子，再叫丈夫舔X私處，丈夫再以陽具觸碰X的私處上下移動。女被告稱她從網上得悉，讓「她的男人」吻女兒的私處，可令女兒身體健康及聽話。

案件編號：HCCC 50/2022