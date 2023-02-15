內地認可檢測人員續獲豁免註冊來港工作　延長4個月至6月21日

本港疫情持續，根據當局今日(15日)向立法會提交的文件顯示，內地認可的實驗室檢測人員，來港從事醫務化驗工作的註冊要求可繼續獲豁免，以協助本港新冠病毒的檢測工作。相關的附屬法例訂《2022年醫務化驗師(特別豁免)規例》(第359S章)原訂於下周二(21日)失效，當局建議將失效日期延遲4個月，至6月21日；當局表示，已知會醫務化驗師管理委員會最新發展，《規例》將於本周五(17日)刊憲，並於同日生效。

當局表示，雖然政府對新冠疫情的管控和處理已邁向新階段及模式，因應新冠病毒仍然為社區，尤其是「一老一幼」和醫療系統帶來一定的風險和壓力，加上全球疫情發展仍然存在變數，政府維持對新冠疫情的緊急應變級別。核酸檢測仍然是政府抗疫工作的重要環節，包括協助監察新變異病毒株的情況，並因應疫情發展和需要為重點人群及場所，包括醫院、安老院舍及殘疾人士院舍提供檢測服務和保護。另外，全港各區社區檢測中心和檢測站亦為需要取得檢測結果的市民，例如出行外遊所需證明，提供收費核酸檢測服務。

基於上述情況，當局認為有需要繼續暫時豁免具備內地的國家、省或市衞生主管當局認可的所需資格的實驗室檢測人員在本港從事醫務化驗工作的註冊要求；以及公司須僱用本地註冊實驗室檢測人員的要求，容許內地具備相關資格的實驗室檢測人員來港，暫時繼續協助進行新冠病毒檢測工作。