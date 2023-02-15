外傭需求大惟問題多　議員促完善相關政策

本港外傭問題多多，立法會大會今日(15日)辯論完善外籍家庭傭工政策的議員議案，提出議案的議員顏汶羽表示，隨着本港社會步入老齡化，更多長者及長期病患者需要接受長期照顧，加上愈來愈多婦女投身職場，不少家庭照顧家人及料理家務的工作便落在外籍家庭傭工身上，以致社會對外傭需求日益增加，促請政府全面檢討及完善外傭政策。

顏建議政府設立外籍家庭傭工事宜監管局、檢討及修訂外傭的標準僱傭合約和《職業介紹所實務守則》、設立外傭中介評分制度、為外傭及僱主設立專屬的資訊網站及為外傭提供培訓課程等，以加強保障僱傭雙方的權益。議員陳家珮同樣認為，香港社會對外傭的需求有增無減，政府需正視如何完善本港的外傭政策，陳又指無良中介時不受規管的現象，若果治標不治本，歸根究底只會令業界難有好發展，打擊外傭來港工作的意欲，最終受影響的都是香港市民。

陳指出，目前的標準僱傭合約推出了幾十年，好多方面已不合時宜，無良中介利用合約上的漏洞教唆外傭，導致僱主蒙受損失，惟到目前為止仍未見政府有何行動，陳對此表示失望。擔心每日都有外傭及僱主的權益受損，影響本港幾十萬戶家庭及外傭，為保障各方權益，建議政府增加支援平台，重新檢視現行法律條文及守則，提高外傭中介營運門檻。另一議員陳紹雄則指出，外傭借貸後一走了之的情況，令傭主飽受困援，建議成立外傭借貸資料庫，讓銀行和借貸公司可以清楚外傭借貸紀錄，從而評估是否作出借貸。