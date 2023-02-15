觀塘法院外斬人血案　行兇巴漢及4同黨被捕　主腦「着草」遭通緝

上月19日，觀塘發生一宗斬人血案，一名懷疑牽涉毒品案的姓徐(32歲)男子，在觀塘法院應訊後獨自離開，惟他步行至鯉魚門道9號觀塘泳池對開時，突遭一名南亞漢從後施襲，事主的背、腳被連斬4刀，繼而不支倒地，兇徒得逞後沿翠屏道方向逃之夭夭。由於事主大量出血，送入深切治療部時一度命危，經搶救後大命得保，但其中一隻腳需要截肢。

事發後，執法部門循施襲者的逃走路線搜尋，途中檢獲一把牛肉刀，相信正是涉案兇器。人員經過大量分析及情報收集，鎖定策劃行兇的骨幹成員及兇徒身份，相信行兇動機與販毒集團的利益有關。至昨日(14日)清晨，人員在全港各區拘捕4男1女，其中包括疑於當日落手行兇的25歲巴基斯坦裔男子，其23歲菲律賓女友和3名本地同黨(26至28歲)，各人分別為接應車輛的車主、司機和「睇水仔」，部分人有黑社會背景。他們均涉嫌「傷人」，現正被扣留調查，個別人士稍後將遭落案起訴。

執法部門表示，調查行動仍然繼續，不排除之後有更多人被捕，至於案中主腦相信已於案發後逃離香港，目前正進行通緝。該部門指出，案中兇徒在法院外行兇，明顯目無法紀，呼籲市民如目擊兇案或有資料提供，請盡快與調查人員聯絡。